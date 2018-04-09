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16:04  09 апреля 2018 0

В Кургане отремонтируют «послевоенную» дорогу к одной из лучших школ России

Путь одаренных детей пока лежит через пустыри и грязьФото: скрин видео движения «Наш Заозерный» на YouTube

В Кургане возьмутся за ремонт разбитой дороги, по которой ежедневно ходят учащиеся гимназии №19 — одного из лучших образовательных учреждений России. Городская администрация уведомила об этом участников движения «Наш Заозерный», давших проблемной ситуации огласку.

Как сообщается на страничке движения в соцсети «ВКонтакте», чиновники официально заявили, что дорогу обновят уже этим летом. «Еще одна давняя проблема Заозерного [района] может быть решена», — радуются активисты.

Учащиеся гимназии №19, а также школы №56 по пути на занятия вынуждены пробираться через огромные ямы, месиво грязи и пустыри. За ужасное состояние, в котором дорога находилась около 25 лет, ее прозвали «послевоенной». Осенью прошлого года мэрия объяснила «URA.RU», что на ремонт не хватает денег — он обойдётся ориентировочно в 9,6 млн рублей. При этом чиновники уточнили, что дополненный проект, который включает починку не только дороги, но и проездов вокруг гимназии и дома по адресу 5-й микрорайон, 9, может войти в программу «Благоустройство дворов и междворовых проездов» на 2018 год.

Вера Чернышева
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