В Кургане отремонтируют «послевоенную» дорогу к одной из лучших школ России

В Кургане возьмутся за ремонт разбитой дороги, по которой ежедневно ходят учащиеся гимназии №19 — одного из лучших образовательных учреждений России. Городская администрация уведомила об этом участников движения «Наш Заозерный», давших проблемной ситуации огласку.
Как сообщается на страничке движения в соцсети «ВКонтакте», чиновники официально заявили, что дорогу обновят уже этим летом. «Еще одна давняя проблема Заозерного [района] может быть решена», — радуются активисты.
Учащиеся гимназии №19, а также школы №56 по пути на занятия вынуждены пробираться через огромные ямы, месиво грязи и пустыри. За ужасное состояние, в котором дорога находилась около 25 лет, ее прозвали «послевоенной». Осенью прошлого года мэрия объяснила «URA.RU», что на ремонт не хватает денег — он обойдётся ориентировочно в 9,6 млн рублей. При этом чиновники уточнили, что дополненный проект, который включает починку не только дороги, но и проездов вокруг гимназии и дома по адресу 5-й микрорайон, 9, может войти в программу «Благоустройство дворов и междворовых проездов» на 2018 год.