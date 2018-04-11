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Главные новости Курганской области
16:00  11 апреля 2018 0

Курганцы проигнорировали пожарную тревогу в крупнейшем ТЦ. «Сгорят и не заметят». ВИДЕО

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, тц рио
Во время пожарной тревоги посетители спокойно продолжали шопинг (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Жители Кургана не обратили внимания на пожарную тревогу в одном из самых больших торговых центров города — «РИО». Сообщение о немедленной эвакуации прозвучало в здании днем 11 апреля.

Видеозапись с места событий опубликована в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган». Несмотря на сработавшую систему оповещения о пожаре, люди продолжают ходить по магазинам как ни в чем не бывало. Участники сообщества возмутились безалаберностью своих земляков. «Я просто поражаюсь нашим людям, никакие трагедии не учат, чувства самосохранения совсем нет», — заявила одна из пользовательниц. «Должны были все сигануть на улицу, а они гуляют, магазины открыты. А потом Путин виноват», — подчеркнула вторая. «Вот так сгорят и не заметят! Одним словом — Курган!» — добавила третья. Точку поставил еще один пользователь: «Все умерли».

В городской полиции «URA.RU» сообщили, что тревога была ложной. В ГУ МЧС по Курганской области добавили, что никаких учений в этот день в «РИО» не проводилось. «Учения проходят раз в неделю. Сегодня они были в ТЦ «ГиперСити», на следующей неделе запланированы в «Стрекозе», а лишь затем в «РИО» и «Пушкинском», — пояснила нашему агентству руководитель пресс-службы ведомства Ольга Сабуркина.

Массовые проверки безопасности торговых центров всей страны начались после трагедии в Кемерово, где 25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека. Ранее «URA.RU» сообщало, что некоторые сотрудники развлекательных центров в Кургане даже не знают, по какому телефону звонить в пожарную службу.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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