В Госдуме призвали отменить распад СССР

17:37 11 апреля 2018 9

Восстановление Союза, по мнению депутата, остановит все конфликты Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что решением всех проблем на Украине станет отмена постановления о роспуске СССР. Такой ход, по его мнению, позволит в принципе прекратить любые разговоры о сепаратизме.

«Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий, и, естественно, отменить эти незаконные решения. И дальше уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства. Параллельно начать с НАТО уже более жесткий разговор о выводе инфраструктуры НАТО и США с территории Украины, включая изъятие оттуда своего незаконного правительства», — заявил Евгений Федоров «Федеральному агентству новостей».

Как отмечает парламентарий, в настоящее время власти Украины сознательно идут на обострение отношений с Россией. Делается это, по его мнению, под внешним воздействием. «Надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе — военных, решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников», — заявляет Федоров. Восстановление же СССР, на его взгляд, позволит создать на Украине новое правительство, которое будет действовать в интересах своего народа, что автоматически приведет к миру в стране.