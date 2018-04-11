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11 апреля 2018
17:37  11 апреля 2018 9

В Госдуме призвали отменить распад СССР

Митинг КПРФ на площади Революции. Москва. , митинг коммунистов, митинг кпрф, маркс карл, флаг ссср
Восстановление Союза, по мнению депутата, остановит все конфликтыФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что решением всех проблем на Украине станет отмена постановления о роспуске СССР. Такой ход, по его мнению, позволит в принципе прекратить любые разговоры о сепаратизме.

«Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента СССР Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий, и, естественно, отменить эти незаконные решения. И дальше уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства. Параллельно начать с НАТО уже более жесткий разговор о выводе инфраструктуры НАТО и США с территории Украины, включая изъятие оттуда своего незаконного правительства», — заявил Евгений Федоров «Федеральному агентству новостей».

Как отмечает парламентарий, в настоящее время власти Украины сознательно идут на обострение отношений с Россией. Делается это, по его мнению, под внешним воздействием. «Надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе — военных, решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников», — заявляет Федоров. Восстановление же СССР, на его взгляд, позволит создать на Украине новое правительство, которое будет действовать в интересах своего народа, что автоматически приведет к миру в стране.

Игорь Чукреев
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