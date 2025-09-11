Какие улицы перекроют в Москве в День города и как будет работать общественный транспорт. Карта

В День города Москвы временно перекроют ряд улиц
Москва готовится отметить свой главный праздник — День города
Москва готовится отметить свой главный праздник — День города Фото:
День города в Москве 2025

В День города в Москве 13–14 сентября 2025 года временно ограничат движение транспорта на ряде улиц из-за велогонки и Московского осеннего велофестиваля, а также праздничных мероприятий. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Общественный транспорт усилит работу, но с изменениями в графике. Чего ожидать жителям и гостям города — в материале URA.RU. 

Перекрытия 12 сентября

12 сентября с 14:00 до 7:00 13 сентября закроют одну полосу на участке Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице. С 16:00 до 23:59 ограничат движение в Продольном проезде от Останкинского проезда до парковки №9506 справа от главного входа ВДНХ. В районе площади перед главным входом ВДНХ перекрытия начнутся с 22:00 и продлятся до окончания мероприятия.

С 00:01 12 сентября до окончания мероприятий запретят парковку на Крылатской улице и в проезде от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова, в проезде у дома 123б на проспекте Мира (памятник «Рабочий и колхозница»), во 2-м Поперечном проезде — от проспекта Мира до Продольного проезда, на улице Сергея Эйзенштейна — от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика, на улице Вильгельма Пика — от улицы Сергея Эйзенштейна до Сельскохозяйственной улицы.

Основные перекрытия 13 сентября

13 сентября с полуночи до окончания мероприятий закроют Продольный проезд (от Останкинского проезда до парковки №9506 у ВДНХ), участок от улицы Нижние Мневники до дома 2 на Крылатской улице, 1-й и 2-й Поперечные проезды (от проспекта Мира до Продольного проезда). С 7:00 до 12:00 перекроют Крылатскую улицу (от дома 14 до Рублевского шоссе), улицу Нижние Мневники (в сторону Крылатской), Новый Карамышевский мост, улицы Народного Ополчения и Алабяна, Алабяно-Балтийский тоннель, Большую Академическую улицу (от дома 81 до тоннеля).

С 12:00 до проезда велоколонны закроют Продольный проезд, улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственную, проезд Серебрякова, участки МСД (СВХ), съезды с проспекта Мира и Дмитровского шоссе, 3-й Нижнелихоборский проезд, Большую Академическую, Лихоборские Бугры, Академический и 4-й Новомихалковский проезды. Парковка запрещена на всех перекрытых участках с 00:01.

Перекрытия 14 сентября

Из-за велогонки «CyclingRace: Москва» и Московского осеннего велофестиваля 14 сентября ограничения продолжатся. С 00:01 до окончания мероприятия закроют Продольный, 1-й и 2-й Поперечные проезды, улицу Крылатская. С 8:00 до 12:00 — улицы Нижние Мневники, Алабяна, Народного Ополчения, Большая Академическая, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост. С 12:00 до прохождения велоколонны — улицы Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственная, Большая Академическая, Нижние Мневники, Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост.

Ограничения затронут участки МСД в сторону трассы М-11, съезды с проспекта Мира на МСД и с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу. В центральной части города закроют Тверскую, Манежную площадь, участок у Кремля и магистрали рядом с праздничными площадками. Парковка запрещена с 00:01 13 сентября до окончания мероприятий на этих участках.

Работа общественного транспорта

В День города 13–14 сентября изменится режим общественного транспорта для комфорта и безопасности. В ночь с 13 на 14 сентября станции метро и МЦК будут открыты на вход до 2:00. 17 трамвайных маршрутов в разных районах города продолжат работу до 2:00. 18 регулярных ночных маршрутов автобусов будут работать в обычном режиме, расписание доступно на сайте Дептранса.

Метро усилит подвижной состав на ключевых линиях и продлит часы работы в вечернее и ночное время. Автобусы и трамваи изменят маршруты из-за перекрытий, информацию о них можно уточнить заранее.

Мероприятия Дня города

Москва отметит День города сотнями бесплатных событий: концертами, театральными постановками, парадами и ярмарками. 13 сентября в парке «Яуза» симфонический оркестр «Русская филармония» с Наталией Быстровой и Эдвардом Хачаряном исполнит мелодии из отечественного кино («Д»Артаньян», «Иван Васильевич», «Кавказская пленница», «Чебурашка»). В «Москино» стартует программа «А я иду, шагаю по Москве» с Ларисой Долиной, Николаем Басковым, Александром Панайотовым и Uma2rman. Подробнее о мероприятиях — в материале URA.RU.

