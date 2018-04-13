Лавров назвал авторов постановочной химатаки в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «химатака» в сирийской Думе является постановкой. У российской стороны есть неопровержимые доказательства этого.
«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — приводит слова Лаврова «Федеральное агентство новостей». Глава российского МИД также рассчитывает, что эксперты ОЗХО в скором времени отправятся в Думу. Лавров напомнил, что российские специалисты никаких подтверждений химатаки в сирийском городе не обнаружили.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что в городе Дума в Сирии якобы сотни жителей пострадали от воздействия отравляющих веществ. При этом некоторые СМИ накануне написали, что у США есть доказательства химатаки, сообщает «Национальная служба новостей».