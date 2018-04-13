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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:43  13 апреля 2018 0

Лавров назвал авторов постановочной химатаки в Сирии

Всероссийский форум
Сергей Лавров заявил, что у России есть доказательства того, что химатака является постановкойФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «химатака» в сирийской Думе является постановкой. У российской стороны есть неопровержимые доказательства этого.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», — приводит слова Лаврова «Федеральное агентство новостей». Глава российского МИД также рассчитывает, что эксперты ОЗХО в скором времени отправятся в Думу. Лавров напомнил, что российские специалисты никаких подтверждений химатаки в сирийском городе не обнаружили.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что в городе Дума в Сирии якобы сотни жителей пострадали от воздействия отравляющих веществ. При этом некоторые СМИ накануне написали, что у США есть доказательства химатаки, сообщает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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