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11 апреля 2018
15:50  11 апреля 2018 3

В Сирии нашли следы применения химоружия, от которого пострадали 500 человек. Во всем готовы обвинить Россию

Клипарт, разное. Екатеринбург, газ, мчс россии, химзащита, защитный костюм, химическая опасность, химия, газовая атака
Всемирная организация здравоохранения сделала заявление по СирииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление о сотнях жителей сирийского города Дума, у которых врачи обнаружили признаки воздействия отравляющих веществ. При этом отмечается, что информация получена из «вторых рук» — от неких «информационных партнеров».

«По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов», — цитирует ТАСС заявление ВОЗ. Среди симптомов перечисляется: сильное раздражение слизистых, затрудненное дыхание и нарушения центральной нервной системы. Кроме того, говорится о 73 погибших в результате атаки.

Как отмечается ТАСС, в ВОЗ признают, что точных сведений у организации нет. Информация получена ими от «информационных партнеров» — ряда неправительственных организаций, одной из которых являются «Белые каски». В МИД РФ отмечают, что данные организации нельзя считать достоверными источниками, и обвиняют их в искажении фактов.

Слухи о произошедшей в Сирии химатаке, в результате которой пострадало большое число гражданских лиц, появились 9 апреля. Минобороны РФ их опровергло, тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе со стороны его страны. О том, каким именно он будет, Трамп пообещал ответить к вечеру 11 апреля. В настоящее время к берегам Сирии направлены американские корабли.

В российском МИД на угрозу атаки правительственных объектов в Сирии со стороны США отреагировали негативно. Как заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин, в ответ Россия может не только сбивать запущенные ракеты, но и нанести удары по тем объектам, которые будут их запускать, сообщает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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