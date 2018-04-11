Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление о сотнях жителей сирийского города Дума, у которых врачи обнаружили признаки воздействия отравляющих веществ. При этом отмечается, что информация получена из «вторых рук» — от неких «информационных партнеров».
«По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов», — цитирует ТАСС заявление ВОЗ. Среди симптомов перечисляется: сильное раздражение слизистых, затрудненное дыхание и нарушения центральной нервной системы. Кроме того, говорится о 73 погибших в результате атаки.
Как отмечается ТАСС, в ВОЗ признают, что точных сведений у организации нет. Информация получена ими от «информационных партнеров» — ряда неправительственных организаций, одной из которых являются «Белые каски». В МИД РФ отмечают, что данные организации нельзя считать достоверными источниками, и обвиняют их в искажении фактов.
Слухи о произошедшей в Сирии химатаке, в результате которой пострадало большое число гражданских лиц, появились 9 апреля. Минобороны РФ их опровергло, тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил о возможном военном ответе со стороны его страны. О том, каким именно он будет, Трамп пообещал ответить к вечеру 11 апреля. В настоящее время к берегам Сирии направлены американские корабли.
В российском МИД на угрозу атаки правительственных объектов в Сирии со стороны США отреагировали негативно. Как заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин, в ответ Россия может не только сбивать запущенные ракеты, но и нанести удары по тем объектам, которые будут их запускать, сообщает «Национальная служба новостей».