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Главные новости Тюменской области
16:37  17 апреля 2018 0

Власти предложили тюменцам самостоятельно бороться с незаконными ларьками

Ларьки Сургут
Ларьки порой стоят на земле, принадлежащей собственникам многоэтажкиФото: Артем Ковтун © URA.RU

Тюменцам рекомендовано самим решать проблемы с незаконными ларьками, установленными близ многоквартирных домов. На заседании гордумы представители мэрии заявили, что не имеют права оперативно сносить такие нестационарные торговые объекты, и предложили горожанам обращаться в суд.

Вопрос о незаконных ларьках, стоящих на придомовых территориях, на заседании поднял председатель думской комиссии по экономической политике Юрий Баранчук. В качестве примера он привел один из них — на улице Казачьи луга. «Стоял вагончик, перенесли его на 10 метров, и снова стоит. Был он запитан от столба, теперь от форточки. Там и шаурму поставили на автобусную остановку. Эти ларьки кочуют с места на место», — пояснил он. После чего поинтересовался: могут ли городские власти убрать эти киоски в недельный срок, как это делается с теми, что незаконно стоят на муниципальной земле. «Не имеем права», — ответила замглавы администрации Тюмени Ирина Богинская. Чиновница сообщила, что если договор с хозяином киоска подписала управляющая компания, ее ждет штраф от Росреестра — заплатить придется от 100 тысяч рублей.

Депутат Александр Захаров, который сам является учредителем нескольких УК, пояснил, что ларьки, как правило, ставят во дворе дома по устной договоренности с сотрудниками компании. На это Богинская посоветовала жильцам объединяться и идти в суд.

«Администрация города Тюмени может за неделю демонтировать, а УК этого сделать не может. То есть, если сегодня земельный участок обслуживает компания Александра Витальевича (Захарова — ред.), кто-то поставил там этот вагончик и через форточку присоединился (к сетям — ред.), то он должен пройти семь кругов ада, чтобы кто-то это снес?» — подытожил Баранчук. «Не надо проходить семь кругов ада», — заверила Ирина Богинская. Чиновница призвала руководителей «управляшек» обращаться в городской департамент экономики, заверив, что специалисты помогут составить необходимые документы.

Надежда Карташова
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