10:28 18 апреля 2018 0

В ТюмГУ сокращают бюджетные места на заочке Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) начал сокращать количество бюджетных мест на заочном отделении. По решению ректората, останется всего 50 «заочников». Удаленное обучение студентов по специальности «Юриспруденция» (бакалавриат) прекратилось вовсе. Об этом сообщил «URA.RU» проректор ТюмГУ Иван Романчук.

По словам проректора, основной причиной стала реакция на мнение работодателей, которые не ценят дипломы «заочников». В профессиональной среде образование, когда студент посещает вуз лишь в период сессии, считается легальной формой торговли дипломами. Также существенно изменился запрос студентов. Романчук отмечает, что студенты разучились обучаться самостоятельно, и это ежегодно приводит к многочисленным случаям отчислений. «В большей степени это связано с переходом на все более тестовую систему обучения в школах, направленную только на сдачу итоговых государственных экзаменов, а не на обучение детей самостоятельно анализировать полученные знания и искать логические решения», — комментирует ситуацию собеседник агентства.

Прием и обучение новых студентов-заочников на специальность «Юриспруденция», как отмечают в ТюмГУ, были отменены в рамках соответствующего федерального закона. Государство сочло, что экономисты, юристы, менеджеры и будущие чиновники не могут обучаться дистанционно.

В то же время, отдельные направления заочного образования тюменского университета были даже расширены. Например, в филиалах ТюмГУ на 35% возросло количество мест для студентов-педагогов. Многие из них, получая дополнительное образование, учатся заочно. Всего, по официальным данным университета, общее количество платных мест на заочной форме обучения в 2018 году составляет 1580.

ТюмГУ считается одним из наиболее прогрессивных российских вузов. Университет улучшил свои позиции в федеральном проекте 5-100, поднявшись из третьей десятки во вторую. Рядом с ТюмГУ располагаются Уральский и Казанский федеральные университеты, Российский университет дружбы народов, Питерский и Томский политехнические университеты, Сеченовский университет.