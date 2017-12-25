18:23 25 декабря 2017 3

ТюмГУ доверил разработку нового стиля самому известному дизайнеру РФ Скрин с видео о логотипе ТюмГУ

Тюменский государственный университет поменяет символику. Новое лицо вуза разработали в Студии Артемия Лебедева, который успел появиться на публике в толстовке с новым логотипом.

Цветовую гамму логотипа решили оставить без изменений Скрин с брендбука ТюмГУ

В основу обновленного символа легла буква «Т». Она символизирует как первые буквы из названий региона и университета, так и основные качества, присущие студентам ТюмГУ: трудолюбивые, требовательные, талантливые. В брендбуке также указано, что логотип вызывает ассоциации с единицей как символом первенства и стрелкой, направленной вверх, как знаком постоянного роста. Без изменений осталась разве что цветовая гамма.

«Новый стиль очень сильно способствует обращению внимания на то, что радикальные изменения случились. При этом знак очень динамичный, лаконичный и смелый по нашим российским меркам. Эта графема крайне эффективна, она настолько узнаваема и непохожа на то, что вокруг, что она сразу завоевывает место в голове», — уверен Артемий Лебедев.

Дизайн-проект уже одобрили на заседании ученого совета вуза в понедельник, 25 декабря, сообщили «URA.RU» в управлении стратегических коммуникаций вуза. Там же пояснили, что предыдущий логотип в виде ладьи останется неформальным талисманом ТюмГУ.