{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
18:23  25 декабря 2017 3

Артемий Лебедев засветился в толстовке с новым логотипом тюменского вуза. ФОТО

ТюмГУ доверил разработку нового стиля самому известному дизайнеру РФСкрин с видео о логотипе ТюмГУ

Тюменский государственный университет поменяет символику. Новое лицо вуза разработали в Студии Артемия Лебедева, который успел появиться на публике в толстовке с новым логотипом.

Цветовую гамму логотипа решили оставить без изменений
Скрин с брендбука ТюмГУ

В основу обновленного символа легла буква «Т». Она символизирует как первые буквы из названий региона и университета, так и основные качества, присущие студентам ТюмГУ: трудолюбивые, требовательные, талантливые. В брендбуке также указано, что логотип вызывает ассоциации с единицей как символом первенства и стрелкой, направленной вверх, как знаком постоянного роста. Без изменений осталась разве что цветовая гамма.

«Новый стиль очень сильно способствует обращению внимания на то, что радикальные изменения случились. При этом знак очень динамичный, лаконичный и смелый по нашим российским меркам. Эта графема крайне эффективна, она настолько узнаваема и непохожа на то, что вокруг, что она сразу завоевывает место в голове», — уверен Артемий Лебедев.

Дизайн-проект уже одобрили на заседании ученого совета вуза в понедельник, 25 декабря, сообщили «URA.RU» в управлении стратегических коммуникаций вуза. Там же пояснили, что предыдущий логотип в виде ладьи останется неформальным талисманом ТюмГУ.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров