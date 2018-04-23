В Тюмени подростки раскидали отраву для животных в одном из районов Ленинского округа. Среди домашних питомцев уже есть жертвы. Эту информацию во «ВКонтакте» разместила Ирина Бутакова, куратор травмированных животных группы помощи бездомным питомцам «ЖиВи».
По ее словам, 19 апреля во время прогулки во дворах вблизи пересечения улиц Холодильной и Харьковской отравилась домашняя породистая собака — аргентинский дог. Хозяева обратились в полицию, где установили личности злоумышленников. Задержанными оказались подростки, которым заплатили за то, чтобы они разбросали по городу отравленную колбасу, сосиски и хлеб. Заказчики передали им шесть иклограммов крысиного яда. В таких количествах его можно закупить только оптом, что говорит о подготовленности злоумышленников, пояснила автор поста.
По словам Бутаковой, подростки разбросали яд во дворах, скверах, на территории школ, на пустыре на месте снесенных общежитий, в районе стоматологической клиники и даже в местах выгула питомцев. Хозяева пострадавшей собаки постарались максимально очистить территорию. Несмотря на это, куратор группы предупреждает, что подобная история может повториться в любом другом районе города.
В комментариях пользователи возмутились подобным отношением к ни в чем не повинным животным. «Ужас, что люди делают. Соболезную хозяевам», «Что у этих подростков вместо мозга?», «Желание заработать и презрение к чужой жизни», «Такие и родных отравят за копейки», «Родителей обязать выплатить моральный и материальный ущерб хозяевам, а этих малолетних упырей выдрать ремнем, чтобы жопа горела месяц!» — высказались разъяренные подписчики паблика.
Год назад прокуроры города объявили войну догхантерам, закрыв через суд пять сайтов живодеров. На интернет-страничках распространялись рецепты для самостоятельного приготовления яда в домашних условиях, сообщало «URA.RU».