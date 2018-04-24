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10:40  24 апреля 2018 0

Губернатор Кобылкин встретится с вице-премьером Рогозиным в Москве

Заседание президиума Совета по Арктике и Антарктике и госкомиссии по вопросам развития Арктики. Москва, матвиенко валентина, кобылкин дмитрий, штыров вячеслав
Дмитрий Коблкин участвует в заседании Госсовета по развитию АрктикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 24 апреля, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин работает в Москве. Он участвует в заседании Госкомиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Заседание пройдет в здании ГК «Росатом». На повестке — развитие космической спутниковой сети, обеспечивающей связь в арктической зоне страны. Также на Госкомиссии обсудят развитие пограничной инфраструктуры на северных рубежах и ход реализации программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ». На заседании с докладами должны выступить представители министерств связи, транспорта, экономического развития, специалисты «Газпрома» и Роскосмоса.

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин является одним из шести российских губернаторов, входящих в президиум Госсовета по развитию Арктики. Кроме того, Ямал давно считается центром и главной опорной точкой в развитии северных территорий страны. Именно на Ямале в данный момент реализуются крупнейшие арктические проекты, такие как порт Сабетта, завод «Ямал СПГ», «Северный широтный ход» и другие.

Накануне Дмитрий Кобылкин встречал делегацию из Госдумы в Сабетте. Депутатам устроили экскурсию по морскому порту и заводу «Ямал СПГ». Парламентарии обещали поддержать реализацию ямальских мегапроектов на законодательном уровне.

Вячеслав Егоров
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