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Главные новости Курганской области
17:54  25 апреля 2018 0

В Зауралье больной раком житель дома престарелых объявил голодовку. «У меня забирают все деньги»

Морг, увольнение, безработица, эмоции, вилка, столовые приборы, голодовка, ложка, пустая тарелка
Александр Мосеев: «С сегодняшнего дня я отказался от еды. Не знаю, сколько протяну»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области больной раком инвалид-колясочник, проживающий в геронтологическом центре, готов начать голодовку с 25 апреля. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Дело в том, что мужчина не получает на руки ни копейки от своей пенсии и социальных доплат, а теперь еще и должен выплатить долг, накопившийся за время проживания в доме престарелых. Накануне он получил решение суда по иску центра.

61-летний Александр Мосеев — отец пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние (10, 8 лет и 4 года). «Я всю жизнь работал слесарем-ремонтником, транспортировщиком, еще подрабатывал — таксистом, почту развозил. После рождения младшей дочери собирался на север работать вахтовым методом, но во время медкомиссии заподозрили онкологию», — рассказал Александр. В 2014 году диагноз подтвердился, Мосеев получил химиотерапию, после которой у него отнялись ноги. В геронтологическом центре «Спутник» Мосеев проживает с 2016 года.

Мужчина получает пенсию — более 15 тысяч рублей — и доплату по инвалидности — 2,5 тысячи рублей. Однако после вычета алиментов на детей оставшиеся деньги уходят на ежемесячное содержание центру, и этой суммы не хватает. По договору Мосеев должен отчислять центру 75% от своего среднего дохода, сформировавшегося за 12 месяцев. Отсюда и долг. «При этом я плачу больше, чем многие другие проживающие. Но на руки не получаю ни копейки. Восемь месяцев, что я здесь жил, даже мыло не мог купить, потому что не было денег. Потом дали пенсионерам по 5 тысяч рублей доплату — я закупился немного, долги отдал, съездил к детям. Сейчас нет возможности купить некоторые лекарства по рецептам. Мне говорят: „Нет денег, пиши отказ“, — поделился Александр. — Все, что у меня есть сейчас — это памперсы». Мужчина признался, что самое тяжелое для него испытание — не видеться с детьми, которые очень ждут его приезда и часто звонят отцу.

«Я надеялся на суд, но вчера получил решение о взыскании долга — 51 тысячи рублей. Получается, чем больше у тебя пенсия, тем больше ты должен центру. Но не может же быть так, что человек просто брошен на выживание! Хотя бы соцвыплату по инвалидности оставили, мне ее вполне хватит, — отчаялся Мосеев. — Я с сегодняшнего дня отказался от питания. Не знаю, сколько продержусь. Мне нечего терять, другого выхода нет». Мужчина готов работать, если для него найдется подходящее место.

«Я понимаю, выглядит некрасиво: директор подает в суд на инвалида-колясочника, но с точки зрения закона иначе нельзя, — прокомментировал директор геронтологического центра „Спутник“ Александр Савин. — Мы не можем не предпринимать действий, когда у проживающего накапливается долг». Долг образовался от того, что по закону размер платы за проживание в центре составляет 75% от среднедушевого дохода, рассчитанного за 12 месяцев, предшествующих обращению инвалида. У Мосеева после вычета алиментов остается меньшая сумма. По словам директора, в такой ситуации находится не один Мосеев. Но проживающих с долгами в центре ни в чем не обделяют. «Даже вы такими благами не обеспечены, какими пользуются проживающие, — отметил Савин. — Мосеев получает все необходимые лекарства в рамках социального пакета, а те что, не входят в перечень бесплатных, закупаются за счет центра. Все, что нужно для жизни, у него есть. Дети могут посещать отца — у нас учреждение открытого типа».

Инвалид-колясочник оказался заложником правовой коллизии, считает шадринский правозащитник Александр Андрюков. «По сути человек обречен жить в долг: у него все забирают, так он еще и должен остается. И изменить стоимость его проживания в центре нельзя. Такие моменты нужно пересмотреть на законодательном уровне», — уверен Андрюков. В ближайшее время правозащитник намерен обратиться с такой инициативой в Госдуму.

Решение Шадринского суда по иску геронтологического центра к Мосееву вступит в силу 12 мая. Но у ответчика нет возможности бороться дальше. Мосеев планирует обратиться к уполномоченному по правам человека при губернаторе Курганской области.

Анна Бояркина
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