Художника доставили в психбольницу после попытки добраться до Путина

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Бывший художник пытался добраться до Путина в Кремле, проявляя агрессию
Бывший художник пытался добраться до Путина в Кремле, проявляя агрессию Фото:

Художника-пейзажиста прямиком с Красной площади отправили в психиатрическую больницу после агрессивной попытки пройти к президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали журналисты. 

«Инцидент произошел в пятницу вечером, около 23:00. 37-летний мужчина привлек к себе внимание сотрудников службы охраны. Он вел себя агрессивно, говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и позволял странные высказывания. Гражданина доставили в психиатрическую больницу», — передает MK.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как стало известно журналистам, задержанный ранее был известным художником-пейзажистом и организовывал персональные выставки, в том числе в Центральном доме художника. Со временем мужчина прекратил заниматься творчеством по причине тяжелой болезни.

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Художника-пейзажиста прямиком с Красной площади отправили в психиатрическую больницу после агрессивной попытки пройти к президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали журналисты.  «Инцидент произошел в пятницу вечером, около 23:00. 37-летний мужчина привлек к себе внимание сотрудников службы охраны. Он вел себя агрессивно, говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и позволял странные высказывания. Гражданина доставили в психиатрическую больницу», — передает MK.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Как стало известно журналистам, задержанный ранее был известным художником-пейзажистом и организовывал персональные выставки, в том числе в Центральном доме художника. Со временем мужчина прекратил заниматься творчеством по причине тяжелой болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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