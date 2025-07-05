Художника доставили в психбольницу после попытки добраться до Путина

Художника-пейзажиста прямиком с Красной площади отправили в психиатрическую больницу после агрессивной попытки пройти к президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказали журналисты.
«Инцидент произошел в пятницу вечером, около 23:00. 37-летний мужчина привлек к себе внимание сотрудников службы охраны. Он вел себя агрессивно, говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и позволял странные высказывания. Гражданина доставили в психиатрическую больницу», — передает MK.RU со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как стало известно журналистам, задержанный ранее был известным художником-пейзажистом и организовывал персональные выставки, в том числе в Центральном доме художника. Со временем мужчина прекратил заниматься творчеством по причине тяжелой болезни.
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