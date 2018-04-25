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25 апреля 2018
21:00  25 апреля 2018 0

Новый министр культуры, Россию отключат от Интернета, Садальский раскрыл секреты Галкина. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Мединский вылетит из кабминаФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Министр культуры Владимир Мединский не попадет в новый кабмин — сейчас он «главный аллерген в правительстве». На его место рассматривают не столько две кандидатуры, сколько два пути развития отечественной культуры. Это либерал, поддерживающий современное искусство, и патриот, которая работала с духовником Путина. Эксперты объяснили «URA.RU» расклад, при котором даже патриоты выберут либерала.

Рунет отключат от глобальной Сети. Специалисты, опрошенные «URA.RU», уверяют, что работа Роскомнадзора с Telegram это «репетиция отключения России от Интернета». Власть «прощупала почву» и готова переделать Рунет по модели Китая.

Ряд российских губернаторов и депутатов вывели через офшоры миллиарды рублей. Отчет об их действиях с именами фигурантов уже передали силовикам.

Стало известно, на что тратит свои полмиллиарда пенсионерка из Воронежа, которая выиграла рекордный куш в лотерее. Она даже выполнила свое обещание заняться благотворительностью. Но осталось и на особняк.

А в Екатеринбурге, который замело снегом, своя атмосфера. В Сети появилось фото, на котором девочки в юбках с голыми ногами маршируют по заснеженному плацу. Мы узнали, что это было.

Телеведущий Андрей Малахов впервые рассказал о реальных причинах ухода с «Первого канала». Он добавил, что «только так ты можешь понять, что еще не умер».

Сам Малахов косвенно оказался замешан в новом скандале. Актер Станислав Садальский сравнил с ним телеведущего Максима Галкина. И предрек пародисту конец успешной карьеры.

Кирилл Егоров
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