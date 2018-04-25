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25 апреля 2018
13:27  25 апреля 2018 3

Малахов впервые раскрыл причину своего ухода с «Первого канала»

Шоумен захотел понять, что «еще не умер»Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о причинах перехода с «Первого канала» в холдинг «ГТРК». Признание журналист сделал во время выступления на деловом форуме Synergy Insight Forum 2018.

На форуме шоумен должен был раскрыть тему «Трансформация: как правильно изменять себя и при этом не изменять себе», уточняет «Комсомольская правда». Чтобы не быть голословным, журналист решил привести пример из собственного опыта. Малахов рассказал, что мог продолжать вести шоу еще несколько лет, но решил «поставить себя в некомфортные рамки». «Только так ты можешь продолжить свой личностный рост и понять, что еще не умер. Если вы хотите расти, нужно каждые 5-10 лет направлять себя на путь изменений», — рассказал телеведущий.

Спикером форума также стала Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч ТВ». Во время своего выступления экс-телеведущая рассказала о своем неудачном романе с голливудским актером Брюсом Уиллисом.

Павел Маркуш
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