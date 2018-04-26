{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
08:59  26 апреля 2018 0

Вопреки санкциям BP и Роснефть будут добывать газ на Ямале

Сечин научился договариваться с иностранным бизнесом несмотря на санкцииФото: Александр Кулаковский

Крупнейшая транснациональная нефтегазовая компания BP plc (ранее British Petroleum) выкупила у НК «Роснефть» 49% в ямальской компании ООО «Харампурнефтегаз». Совместное предприятие будет разрабатывать Фестивальный и Харампурский нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в российском представительстве BP, геологические запасы этих месторождений составляют более 880 млрд кубометров газа. О планируемой сделке было объявлено еще в декабре прошлого года.

Это не первый опыт сотрудничества двух компаний. В 2013 году НК «Роснефть» выкупила у BP и ААР (Альфа-групп, Аксесс Индастриз и Ренова) нефтяную компанию ТНК-BP. Одним из условий сделки был обмен акциями нефтяных компаний. Роснефть получила 5% простых голосующих акций BP plc, а та, в свою очередь, почти 20% акций ПАО НК «Роснефть».

Накануне английское издание The Telegraph привело выдержки из выступления президента «BP plc» Роберта Дадли на отраслевой конференции, которое он посвятил работе компании в России. Бывший директор ТНК-BP, в частности сказал, что компания будет соблюдать санкционные меры, введенные США в отношении российских физлиц и компаний. Однако он не собирается извиняться за ведение бизнеса в стране, где BP работает уже 25 лет и является совладельцем государственной нефтяной компании.

Надо отметить, что значительную часть транснациональной корпорации BP составляют американские проекты, включая шельфовую добычу нефти и газа, а также газотранспортную систему Аляски. Напомним, что президент НК «Роснефть» Игорь Сечин, как и сама компания, входит в санкционный список США 2014 года. Документ стал реакцией Америки на военный конфликт на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров