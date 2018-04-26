Вопреки санкциям BP и Роснефть будут добывать газ на Ямале

Крупнейшая транснациональная нефтегазовая компания BP plc (ранее British Petroleum) выкупила у НК «Роснефть» 49% в ямальской компании ООО «Харампурнефтегаз». Совместное предприятие будет разрабатывать Фестивальный и Харампурский нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в российском представительстве BP, геологические запасы этих месторождений составляют более 880 млрд кубометров газа. О планируемой сделке было объявлено еще в декабре прошлого года.
Это не первый опыт сотрудничества двух компаний. В 2013 году НК «Роснефть» выкупила у BP и ААР (Альфа-групп, Аксесс Индастриз и Ренова) нефтяную компанию ТНК-BP. Одним из условий сделки был обмен акциями нефтяных компаний. Роснефть получила 5% простых голосующих акций BP plc, а та, в свою очередь, почти 20% акций ПАО НК «Роснефть».
Накануне английское издание The Telegraph привело выдержки из выступления президента «BP plc» Роберта Дадли на отраслевой конференции, которое он посвятил работе компании в России. Бывший директор ТНК-BP, в частности сказал, что компания будет соблюдать санкционные меры, введенные США в отношении российских физлиц и компаний. Однако он не собирается извиняться за ведение бизнеса в стране, где BP работает уже 25 лет и является совладельцем государственной нефтяной компании.
Надо отметить, что значительную часть транснациональной корпорации BP составляют американские проекты, включая шельфовую добычу нефти и газа, а также газотранспортную систему Аляски. Напомним, что президент НК «Роснефть» Игорь Сечин, как и сама компания, входит в санкционный список США 2014 года. Документ стал реакцией Америки на военный конфликт на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией.