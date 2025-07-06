Глава Russia Today Симоньян рассказала о врожденной аномалии

Глава Russia Today Маргарита Симоньян объяснила причину свое бледности. Ей оказалось отсутствие левой сонной артерии, которая является врожденной аномалией. Об этом она расскзаала в своем telegram-канале.
«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — поделилась Симоньян. Также она добавила, что и энергии у нее никакой нет, но приходится справляться, раз «Господь дал эту жизнь».
Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что несмотря на желание посвятить больше времени семье и писательству, продолжает работать из-за сложной обстановки в стране и противостояния с НАТО. Недавно она завершила работу над романом «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который называет главным трудом своей жизни.
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