Глава Russia Today Симоньян рассказала о врожденной аномалии

Маргарита Симоньян объяснила причину своей бледности отсутствием сонной артерии
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Энергии никакой нет, но нужно справляться, рассказала Симоньян
Энергии никакой нет, но нужно справляться, рассказала Симоньян Фото:

Глава Russia Today Маргарита Симоньян объяснила причину свое бледности. Ей оказалось отсутствие левой сонной артерии, которая является врожденной аномалией. Об этом она расскзаала в своем telegram-канале.

«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — поделилась Симоньян. Также она добавила, что и энергии у нее никакой нет, но приходится справляться, раз «Господь дал эту жизнь».

Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что несмотря на желание посвятить больше времени семье и писательству, продолжает работать из-за сложной обстановки в стране и противостояния с НАТО. Недавно она завершила работу над романом «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который называет главным трудом своей жизни.

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Глава Russia Today Маргарита Симоньян объяснила причину свое бледности. Ей оказалось отсутствие левой сонной артерии, которая является врожденной аномалией. Об этом она расскзаала в своем telegram-канале. «У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — поделилась Симоньян. Также она добавила, что и энергии у нее никакой нет, но приходится справляться, раз «Господь дал эту жизнь». Ранее Маргарита Симоньян рассказывала, что несмотря на желание посвятить больше времени семье и писательству, продолжает работать из-за сложной обстановки в стране и противостояния с НАТО. Недавно она завершила работу над романом «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который называет главным трудом своей жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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