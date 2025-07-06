Спортсмен рассказал о вероятных причинах трагических смертей на забеге в Мурманской области

Спортсмен Галушко: погода в Мурманской области очень опасна для бегунов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бегуны могут не обращать внимание на угрозу жизни, заявил спортсмен
Бегуны могут не обращать внимание на угрозу жизни, заявил спортсмен Фото:

Главной опасностью для бегунов становится быстро меняющаяся погода в горах, к которой необходимо готовиться заранее. Именно она может стать причиной ухудшения состояния и даже смерти спортсменов, если они вовремя не среагируют на опасность. Об этом рассказал участник трейлового забега «Хибины», прошедший маршрут в Мурманской области в 2023 году, Михаил Галушко. Так он прокомментировал возможные причины трагедии, произошедшей в Кировске.

«Нужно отметить, что погода в горах меняется очень быстро. И тут очень важно иметь с собой правильное снаряжение», — заявил Михаил Галушко в беседе с телеканалом РЕН ТВ. По его словам, организаторы забега предъявляют строгие требования к обязательному комплекту экипировки каждого участника, включая мембранную куртку и штаны, шапку и специализированную обувь для сложного рельефа.

Галушко уточнил, что несмотря на жесткие требования, некоторые спортсмены пренебрегают рекомендациями и надеются на удачу. Он подчеркнул, что даже самое современное снаряжение не всегда способно уберечь человека при резком ухудшении погодных условий. По его мнению, многие участники, вложившие значительные средства в поездку, не спешат сходить с дистанции даже при угрозе жизни, что зачастую и приводит к трагическим последствиям.

Он также напомнил, что погодные условия в горах могут меняться буквально за минуты: если у подножия начинается дождь, то на вершине уже может идти снег, и ситуация быстро становится опасной. В таких условиях важно уметь вовремя принять решение о сходе и вернуться на ближайший пункт питания, чтобы избежать беды, добавил Михаил Галушко.

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Главной опасностью для бегунов становится быстро меняющаяся погода в горах, к которой необходимо готовиться заранее. Именно она может стать причиной ухудшения состояния и даже смерти спортсменов, если они вовремя не среагируют на опасность. Об этом рассказал участник трейлового забега «Хибины», прошедший маршрут в Мурманской области в 2023 году, Михаил Галушко. Так он прокомментировал возможные причины трагедии, произошедшей в Кировске. «Нужно отметить, что погода в горах меняется очень быстро. И тут очень важно иметь с собой правильное снаряжение», — заявил Михаил Галушко в беседе с телеканалом РЕН ТВ. По его словам, организаторы забега предъявляют строгие требования к обязательному комплекту экипировки каждого участника, включая мембранную куртку и штаны, шапку и специализированную обувь для сложного рельефа. Галушко уточнил, что несмотря на жесткие требования, некоторые спортсмены пренебрегают рекомендациями и надеются на удачу. Он подчеркнул, что даже самое современное снаряжение не всегда способно уберечь человека при резком ухудшении погодных условий. По его мнению, многие участники, вложившие значительные средства в поездку, не спешат сходить с дистанции даже при угрозе жизни, что зачастую и приводит к трагическим последствиям. Он также напомнил, что погодные условия в горах могут меняться буквально за минуты: если у подножия начинается дождь, то на вершине уже может идти снег, и ситуация быстро становится опасной. В таких условиях важно уметь вовремя принять решение о сходе и вернуться на ближайший пункт питания, чтобы избежать беды, добавил Михаил Галушко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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