По факту аварийной посадки самолета в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2Т в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В официальном telegram-канале СК РФ уточнили, что самолет Ан-2Т, принадлежащий авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю, совершил жесткую посадку во время планового полета.
Отмечается, что все находившиеся на борту 11 человек получили телесные повреждения из-за аварийной посадки. В настоящее время ход расследования поставлен на контроль Главного военного следственного управления СК России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.