По факту аварийной посадки самолета в Забайкалье возбуждено уголовное дело

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Дело после посадки АН-2Т возбуждено по статье о нарушении безопасности
Дело после посадки АН-2Т возбуждено по статье о нарушении безопасности Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2Т в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В официальном telegram-канале СК РФ уточнили, что самолет Ан-2Т, принадлежащий авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю, совершил жесткую посадку во время планового полета.

Отмечается, что все находившиеся на борту 11 человек получили телесные повреждения из-за аварийной посадки. В настоящее время ход расследования поставлен на контроль Главного военного следственного управления СК России. 

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета Ан-2Т в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В официальном telegram-канале СК РФ уточнили, что самолет Ан-2Т, принадлежащий авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ России по Забайкальскому краю, совершил жесткую посадку во время планового полета. Отмечается, что все находившиеся на борту 11 человек получили телесные повреждения из-за аварийной посадки. В настоящее время ход расследования поставлен на контроль Главного военного следственного управления СК России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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