Путин раскрыл детали отношений России и США

Путин: Россия и США всегда сохраняли добрые отношения
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Путин заявил о своеобразности отношений РФ и США
Путин заявил о своеобразности отношений РФ и США Фото:

Отношения между Россией и США на протяжении всей истории оставались добрыми, а две страны неоднократно находили точки соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами», — отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, предоставляя оружие и финансовую помощь. Кроме того, российская сторона оказывала поддержку северным штатам в ходе Гражданской войны в США. Путин подчеркнул, что исторически страны находили нечто общее, что способствовало развитию двусторонних отношений.

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Отношения между Россией и США на протяжении всей истории оставались добрыми, а две страны неоднократно находили точки соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами», — отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, предоставляя оружие и финансовую помощь. Кроме того, российская сторона оказывала поддержку северным штатам в ходе Гражданской войны в США. Путин подчеркнул, что исторически страны находили нечто общее, что способствовало развитию двусторонних отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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