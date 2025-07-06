Отношения между Россией и США на протяжении всей истории оставались добрыми, а две страны неоднократно находили точки соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами», — отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в его telegram-канале. Он напомнил, что Россия поддерживала стремление США к независимости от Великобритании, предоставляя оружие и финансовую помощь. Кроме того, российская сторона оказывала поддержку северным штатам в ходе Гражданской войны в США. Путин подчеркнул, что исторически страны находили нечто общее, что способствовало развитию двусторонних отношений.
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