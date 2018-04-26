В Зауралье назначили ответственного за отходы на ближайшие десять лет

17:01 26 апреля 2018 0

Вывозить мусор в Курганской области будет компания «Рифей» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В течение ближайших десяти лет заниматься сбором и транспортировкой мусора в Курганской области будет компания «Рифей». Соответствующее соглашение компания подписала с правительством Зауралья в начале апреля.

Теперь «Рифею» присвоен статус регионального оператора — он будет обеспечивать своевременный и качественный сбор, транспортировку и захоронение твердых коммунальных отходов. Жители Курганской области по закону должны заключить договор с компанией «Рифей» на оказание услуг.

Для упрощения этой процедуры региональный оператор направляет всем потребителям уведомление с информацией о начале деятельности компании, разъяснениями о порядке заключения договора и контактными данными представительств компании. Вместе с письмами граждане получат и саму форму типового договора, что особенно актуально для сельских территорий и маломобильных граждан.