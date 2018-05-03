У жителей Зауралья выросли зарплаты, но реальные доходы упали

В Зауралье за два месяца 2018 года средняя номинальная зарплата работников организаций достигла 25535,4 рубля, что на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. А реальная зарплата зауральцев, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 7,9%. Такие данные опубликовал Свердловскстат.
Вместе с тем реальные денежные доходы зауральцев снизились: на 6,5% — с учетом индекса потребительских цен, на 10,9% — за вычетом обязательных платежей. В целом объем денежных доходов зауральцев в январе—феврале составил более 30 млрд 606 млн рублей, что на 4,4% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Расходы жителей области составили свыше 29 млрд 290 млн рублей и уменьшились на 3,7%.
Как ранее пояснил вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин, реальные доходы населения снижаются из-за медленного роста пенсий в регионе. Статистика подтверждает: среднедушевой денежный доход в январе—феврале достиг 18099 рублей, что только на 0,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При равнении статисты не учли единовременную выплату, выплаченную пенсионерам в 2017 году.