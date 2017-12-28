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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
12:55  28 декабря 2017 1

В Зауралье маленькие пенсии «уронили» доходы населения

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Пенсии растут недостаточно быстроФото: Pixabay

В Курганской области, несмотря на рост зарплат, реальные денежные доходы зауральцев снизились. Вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин на итоговой пресс-конференции 28 декабря объяснил это тем, что пенсии у жителей области растут недостаточно быстро, передает корреспондент «URA.RU».

По последним данным, средняя зарплата в регионе составила 14,7 тысячи рублей, номинальный рост составил более 7%, реальный — 3,3 процента. По сданным Свердловскстата, за девять месяцев 2017 года реальные денежные доходы зауральцев снизились на 4%.

Зато безработица в области, по данным на конец ноября, снизилась до уровня 1,5%. Число безработных стало меньше на 17,6%. Сергей Чебыкин отметил, что в последнее время число вакансий больше, чем тех, кто ищет работу.

Также он отметил, что в регионе существует теневая экономика, объем которой сложно оценить. Окончательные итоги года, по словам вице-губернатора, будут подведены только в конце января.

Татьяна Жаткина
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