В Зауралье маленькие пенсии «уронили» доходы населения

В Курганской области, несмотря на рост зарплат, реальные денежные доходы зауральцев снизились. Вице-губернатор по экономическому развитию Сергей Чебыкин на итоговой пресс-конференции 28 декабря объяснил это тем, что пенсии у жителей области растут недостаточно быстро, передает корреспондент «URA.RU».
По последним данным, средняя зарплата в регионе составила 14,7 тысячи рублей, номинальный рост составил более 7%, реальный — 3,3 процента. По сданным Свердловскстата, за девять месяцев 2017 года реальные денежные доходы зауральцев снизились на 4%.
Зато безработица в области, по данным на конец ноября, снизилась до уровня 1,5%. Число безработных стало меньше на 17,6%. Сергей Чебыкин отметил, что в последнее время число вакансий больше, чем тех, кто ищет работу.
Также он отметил, что в регионе существует теневая экономика, объем которой сложно оценить. Окончательные итоги года, по словам вице-губернатора, будут подведены только в конце января.