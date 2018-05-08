Владельцы торгового центра в Ноябрьске, которые ранее обвинили прокуратуру и МЧС в предвзятости, отстояли в суде право на работу. Сегодня, 8 мая, открылся ТЦ «Русь», который был опечатан судебными приставами по требованию прокуратуры. Собственники здания согласились в добровольном порядке исполнить уточненные в ходе рассмотрения дела требования прокурора.
Решением суда пока открыты первый и второй этажи комплекса, где расположен крупноформатный магазин «Глория джинс». Цокольный этаж с магазином «Бегемотик» и мансарда с детским развлекательным центром «Чердак» будут закрыты до тех пор, пока владельцы здания не оборудуют помещения автономной системой пожаротушения.
Кроме того, сегодня в Ноябрьске после устранения всех нарушений и ремонта вновь заработает батутный центр Mad Monkey. Собственники исполнили все предписания пожарной безопасности, и суд разрешил им восстановить свою работу. Но, как стало известно агентству, по итогам ранее проведенных проверок городской прокуратурой Ноябрьска готовятся иски в суд по поводу закрытия еще пяти торговых комплексов Ноябрьска. В их число входят: «Арктика», «Магнус», «Аура», «Ломовь» и крупнейшего на Ямале комплекса рынков «Север».
Напомним, пока по обеспечительным искам прокуратуры до суда были закрыты в Ноябрьске батутный центр Mad Monkey и ТЦ «Русь», а в Новом Уренгое — ТРЦ «Солнечный». В самом крупном на Ямале торгово-развлекательном комплексе, который раздирают бизнес-разборки, нашли более 150 нарушений. 17 мая состоится суд по существу, где конкурсный управляющий ликвидируемой ГК «Анкор» будет выступать ответчиком по иску прокуратуры.
Тщательные проверки мест массовых посещений людей начались на Ямале, как и по всей стране, сразу после трагического пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове. Как стало известно агентству, прокуратура ЯНАО готовится провести второй этап проверок зданий с массовым посещением людей. Решение принято в том числе из-за сгоревших в эти выходные двух торговых комплексов в Ноябрьске. Как сообщил сегодня замначальника отдела надзорной деятельности Андрей Мишин на заседании комиссии по предотвращению ЧС в городской администрации, в сгоревших торговых центрах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.