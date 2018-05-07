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07 мая 2018
19:33  07 мая 2018 0

На Ямал вернулись «горячие» 90-е

Кто сжег крупные торговые центры — криминальные кланы или этнические группировки?
Сергей Зубанов
© Служба новостей «URA.RU»
3400 кв. метров торгового центра «Семья» в Ноябрьске сожгли в ходе конкурентных войнФото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

Поджоги сразу двух торговых центров в Ноябрьске вызвали негодование у горожан. В ночь на воскресенье, 6 мая, с разницей в двадцать минут загорелись два магазина, расположенных в разных частях города. В социальных сетях посты о поджогах собирают сотни комментариев. Основной посыл: в Ноябрьск вернулись криминальные разборки в духе 90-х годов. Кроме того, жители переживают, что их лишили магазинов недорогой одежды «Планета Одежды и Обуви», хозяйственно-бытового «Надомаркета» и ресторана узбекской кухни «Чайхона». Все эти бюджетные и популярные у горожан места сгорели синим пламенем вместе с торговыми центрами.

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, причины возгорания обоих ТЦ в Ноябрьске — умышленный поджог. Следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога». Ход следствия управление традиционно не комментирует. Но, как рассказал в беседе с корреспондентом «URA.RU» собственник одного из подожженных торговых комплексов, ТЦ «Таурус», Иван Кирнев, он предоставил следователям записи с камер видеонаблюдения.

На записи видно, как двое мужчин выбивают окно первого этажа тыльной стороны ТЦ «Таурус» и закидывают в здание три бутылки с зажигательной смесью.

Закрытое пленкой выбитое окно первого этажа в ТЦ «Таурус» и следы горения. В целом здание пострадало несущественно
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

По словам Кирнева, сомнений в том, что подожгли именно магазин «Планета Одежды и Обуви», у него нет, поскольку это единственный арендатор в его ТЦ. Причины такой расправы владелец здания не смог назвать. «Я ничего не слышал о них раньше. Наши договорные отношения начались только 1 апреля», — уточняет Кирнев. Про ущерб, нанесенный зданию, владелец пока затрудняется говорить, но предварительно оценивает его в два миллиона рублей. На какую сумму сгорел товар у арендатора, у владельца здания информации нет.

Ущерб магазину «Планета Одежды и Обуви» в ТРЦ «Семья», втором сгоревшем ТЦ, расположенном в промзоне, источник, близкий к собственникам комплекса, расценил в 50 млн рублей. На такую сумму в магазине находился товар.

Сеть «Планета Одежды и Обуви», продавая товары низкого качества по низкой цене, арендует недорогие помещения, собранные из материалов ненадлежащего качества
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

Сам же торговый комплекс, по оценке одного из строителей здания, пострадал не менее чем на 70 млн рублей. В общей сложности в ТРЦ полностью выгорело пять зданий общей площадью 3400 кв. метра. Три из них — это торговые площади, а два — здания, где расположены технические узлы обслуживания комплекса. Сгорела и серверная, потому видео с камер наблюдения не сохранилось. Но следователи не сомневаются в причинах возгорания — поджог. Причем-либо огонь моментально распространился, либо поджог был совершен сразу в нескольких местах комплекса зданий.

Собственник здания — ООО «Сервис-Групп». 51% компании принадлежит двум физическим лицам из Мордовии. Оставшаяся часть — жителю Ноябрьска. Мордовские совладельцы компании сейчас находятся в Саранске и недоступны, мобильный телефон ноябрянина Александра Проничева на момент подготовки материала не отвечал.

В неофициальной беседе с корреспондентом «URA.RU» один из представителей строительной компании, которая возводила комплекс, рассказал, что торгово-развлекательный комплекс решено восстанавливать. По его информации, якорные арендаторы подтвердили свою заинтересованность в возобновлении работы именно в этом центре.

Комплекс из 5 зданий сгорел менее чем за два часа
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

Торговые центры принадлежат разным хозяевам, но объединяет их одно, якорный арендатор — крупная сеть экономкласса «Планета Одежды и Обуви». Сеть насчитывает около 60 магазинов в Сибири, на Урале и Поволжье и начала свое развитие с Новосибирска. Около двух лет назад сеть зашла в ХМАО и ЯНАО.

Как стало известно агентству, проблемы у дискаунтера возникли еще в соседних Сургуте и Когалыме. В одном из торговых центров Сургута их магазин был подожжен, но в окончательном заключении о причинах пожара была указана неисправность электропроводки. В Когалыме конфликт с местными предпринимателями удалось погасить хозяину помещения, в котором расположен магазин сети.

Если бы пожар произошел в часы работы ТРЦ, человеческих жертв было бы не избежать
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск» в «ВК»

По другой версии, это могут быть разборки между сферами влияния этнических группировок. Хозяева сети — выходцы из Таджикистана. Подтвердить эту информацию официально не представилось возможным: куратор региона ХМАО и ЯНАО сети «Планета Одежды и Обуви» Камалитдин Идиев сейчас находится в Москве на закупе товаров, он не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Как рассказали близкие к этнической криминальной прослойке источники агентства на Ямале, никакого заказа на эту сеть не было. Скорее всего, исполнители — залетные гастролеры. Не исключают источники и версию мести владельцам сети за их действия в других регионах. Кроме того, в узких кругах ходят разговоры о попытке навязывания крыши заезжим коммерсантам со стороны одной из местных диаспор. В Ноябрьском отделе МВД РФ не комментируют ход расследования. По информации агентства, все эти версии отрабатываются следователями. Кроме них, как намекнули агентству источники из криминалитета, поисками поджигателей занимаются не только силовики.

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