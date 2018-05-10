Грудинин предложил назначить Мутко «главным пенсионером страны»

19:28 10 мая 2018 2

Павел Грудинин недоволен возможным составом нового правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин раскритиковал идею включения в новый состав правительства РФ вице-премьера по спорту Виталия Мутко. По мнению Грудинина, единственная должность, на которой Мутко будет смотреться органично — это должность пенсионера.

«Я Мутко бы никогда не назначил вице-премьером по строительству. Я вообще не понимаю, как его могли назначить. У него очень хорошо бы получилась должность пенсионера, причем союзного или российского масштаба. Он должен уйти на пенсию, это точно», — цитирует Грудинина «Национальная служба новостей».

По словам Грудинина, в составе правительства нареканий не вызывают три кандидатуры, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым: это Татьяна Голикова (социальный блок), Дмитрий Козак (энергетика и промышленность), а также Алексей Гордеев (сельское хозяйство). При этом бизнесмен считает, что народной поддержки команда Медведева все равно не получит. «Правительства народного доверия у них не получилось. Это видно по фамилиям вице-премьеров», — добавил он.

Напомним, на выборах президента России в марте 2018 года Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей, заняв второе место. На пресс-конференции в ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов назвал Грудинина «готовым кандидатом в премьер-министры». Позже сам бизнесмен заявил, что предложений о работе в составе нового кабинета министров ему не поступало.