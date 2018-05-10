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10 мая 2018
19:28  10 мая 2018 2

Грудинин предложил назначить Мутко «главным пенсионером страны»

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Павел Грудинин недоволен возможным составом нового правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин раскритиковал идею включения в новый состав правительства РФ вице-премьера по спорту Виталия Мутко. По мнению Грудинина, единственная должность, на которой Мутко будет смотреться органично — это должность пенсионера.

«Я Мутко бы никогда не назначил вице-премьером по строительству. Я вообще не понимаю, как его могли назначить. У него очень хорошо бы получилась должность пенсионера, причем союзного или российского масштаба. Он должен уйти на пенсию, это точно», — цитирует Грудинина «Национальная служба новостей».

По словам Грудинина, в составе правительства нареканий не вызывают три кандидатуры, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым: это Татьяна Голикова (социальный блок), Дмитрий Козак (энергетика и промышленность), а также Алексей Гордеев (сельское хозяйство). При этом бизнесмен считает, что народной поддержки команда Медведева все равно не получит. «Правительства народного доверия у них не получилось. Это видно по фамилиям вице-премьеров», — добавил он.

Напомним, на выборах президента России в марте 2018 года Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей, заняв второе место. На пресс-конференции в ЦК КПРФ лидер партии Геннадий Зюганов назвал Грудинина «готовым кандидатом в премьер-министры». Позже сам бизнесмен заявил, что предложений о работе в составе нового кабинета министров ему не поступало.

Сергей Макеев
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