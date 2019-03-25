В Кургане сдал документы главный кандидат на пост мэра

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, как и ожидалось, подал документы на участие в выборах главы Кургана, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии. Чиновника считают наиболее вероятным претендентом на пост мэра.
«Потапов принес документы», — уточнил представитель комиссии. Он стал пятым кандидатом, заявившимся на конкурс. Прием документов продолжается до 16 часов 25 марта. Не исключено, что к концу дня число претендентов на кресло мэра Кургана может увеличиться.
Ранее «URA.RU» сообщало, что документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Кургана подали бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев и эксперт тюменского регионального отделения ОНФ, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов, депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин и пенсионер МВД Владимир Теняков.
Должность главы города стала вакантной после того, как депутаты Кургана удовлетворили заявление экс-мэра Сергея Руденко, попросившего об отставке по собственному желанию. В настоящее время обязанности главы города временно исполняет Игорь Прозоров.
Выборы главы Кургана пройдут по новым правилам. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра. Источники «URA.RU» отмечают, что больше всех шансов на победу имеет действующий руководитель администрации города Андрей Потапов.