Силовики проверят директора зауральского сельхозпредприятия, жаловавшегося на захват бизнеса

Уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора зауральского ООО «Имени Калинина» Сергея Кривощекова. Его подозревают в том, что в течение нескольких месяцев он платил своим работникам зарплату ниже прожиточного минимума, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по Курганской области. Сам Кривощеков ранее заявлял агентству, что у него хотят отобрать бизнес.
«Генеральный директор в период с ноября 2018 года по январь 2019 года умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, выплачивал работникам предприятия заработную плату в размере ниже установленного минимального размера оплаты труда», — приводят в ведомстве версию следствия. Размер образовавшейся перед работниками задолженности превысил миллион рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже МРОТ). Это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении Кривощекова. Ранее «URA.RU» сообщало об аналогичных обвинениях в отношении бизнесмена. Сам Кривощеков тогда заявлял агентству, что «люди сами виноваты, что не хотят нормально работать», и делают работу предприятия нерентабельной.
Кривощеков также говорил, что уже привык к судам, поскольку у него «давно хотят забрать бизнес». Отметим, что в настоящее время на рассмотрении арбитражного суда находится заявление регионального УФНС о признании ООО «Имени Калинина» банкротом. Ведомство заявило о долгах предприятия по налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, превышающих 850 тысяч рублей.