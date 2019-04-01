В Кургане досрочно откроют центральную улицу, перекрытую из-за коммунальной аварии

Работы удалось завершить почти на 10 дней раньше запланированного срока (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Улица Пролетарская в Кургане, перекрытая из-за провала на проезжей части, будет досрочно открыта для движения автомобилей — в 21.00 2 апреля вместо 11 апреля, как это планировалось ранее. Работы на изношенном участке коллектора между улицами Гоголя и Карла Маркса уже завершены, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«Учитывая, что для ремонта сетей и устранения провала на проезжей части потребовалось перекрыть одну из самых оживленных магистралей в городе, нами было принято решение форсировать проведение работ», — заявил главный инженер ресурсоснабжающей организации Владимир Шаляпин. К настоящему времени рабочие заменили шесть метров аварийной трубы. Вместе с тем, по оценкам «Водного Союза», коллектор на улице Пролетарской между улицами Куйбышева и Коли Мяготина по-прежнему изношенны на 100%.

Работы на улице Пролетарской начались в конце марта. Изначально «Водный Союз» планировал завершить работы к 11 апреля. Ранее «URA.RU» сообщало, что ресурсоснабжающая организация на неделю раньше срока завершила работы на изношенном участке куйбышевского коллектора. Раньше сроков удалось завершить и ремонт водопровода на улице Ленина, которая также расположена в центре Кургана.