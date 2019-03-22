В центре Кургана досрочно откроют улицу, перекрытую из-за коммунальной аварии

Перекрытая из-за аварии на водопроводе улица Ленина в центре Кургана будет открыта для движения на сутки раньше. О досрочном завершении ремонта сообщили в АО «Водный союз».
Ожидается, что участок улицы Ленина от Пушкина до Коли Мяготина будет открыт уже 22 марта после 21:00. «Благодаря слаженной работе служб компании срок восстановления движения сократился на одни сутки», — сообщили в «Водном Союзе».
Как ранее сообщало «URA.RU», ремонт начался 21 марта. Из-за раскопок были изменены маршруты городских автобусов.
По данным «Водного Союза», 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана полностью изношены. В зауральском правительстве готовят документы, чтобы регион смог войти в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование на ремонт изношенных коммуникаций и очистных сооружений.