21 марта 2019
20 марта 2019

В центре Кургана досрочно откроют улицу, перекрытую из-за коммунальной аварии

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 10:58
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Выездное совещание по вопросам ликвидации раскопок Курган, ремонт коллектора, проезд закрыт, перекресток кравченко куйбышева
Улицу откроют для движения уже 22 мартаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Перекрытая из-за аварии на водопроводе улица Ленина в центре Кургана будет открыта для движения на сутки раньше. О досрочном завершении ремонта сообщили в АО «Водный союз».

Ожидается, что участок улицы Ленина от Пушкина до Коли Мяготина будет открыт уже 22 марта после 21:00. «Благодаря слаженной работе служб компании срок восстановления движения сократился на одни сутки», — сообщили в «Водном Союзе».

Как ранее сообщало «URA.RU», ремонт начался 21 марта. Из-за раскопок были изменены маршруты городских автобусов.

По данным «Водного Союза», 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана полностью изношены. В зауральском правительстве готовят документы, чтобы регион смог войти в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование на ремонт изношенных коммуникаций и очистных сооружений.

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