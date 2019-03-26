В Кургане на полмесяца закроют движение по двум дорогам

Движение автомобилей на участке дороги по улице Пролетарской в Кургане будет закрыто с 28 марта по 11 апреля. Это вызвано необходимостью ремонта расположенного здесь самотечного коллектора. Кроме того, с 27 марта по 11 апреля частично перекроют движение на бульваре Солнечном, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».
«Из-за ветхости коллектора произошло его обрушение, на проезжей части образовался провал. Его необходимо ликвидировать, но сделать это можно только перекрыв движение автотранспорта», — рассказал руководитель «Водного Союза» Владимир Овсянников, попросив водителей и пассажиров с пониманием отнестись к этой ситуации и заранее спланировать свой маршрут. Участок улицы Пролетарской между улицами Гоголя и Карла Маркса перекроют в 9.00 28 марта. Возобновить движение планируется в 21.00 11 апреля.
На бульваре Солнечном подрядчик «Водного Союза» будет проводить работы по модернизации канализационного коллектора. «Для безопасного выполнения намеченных мероприятий с 8.00 27 марта и до 21.00 11 апреля будет ограничено движение автотранспорта вдоль жилых домов №1 и №2», — уточнили в ресурсоснабжающей организации.
Вместе с тем, работы на изношенном участке куйбышевского коллектора, которые проводятся с 19 февраля, будут закончены на неделю раньше сроков, обозначенных в постановлении администрации Кургана. Окончание работ запланировано на 27 марта, после чего движение по улице Куйбышева будет восстановлено.