Путин узнал про бедняков без обуви, Минздрав накажет «антипрививочников», инвалида с Урала призвали в армию. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 21:00
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Визит Президента РФ Владимира Путина на
Путину доложили про треть россиян, которые не могут купить себе обувьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное за день:

Президент РФ Владимир Путин узнал о том, что у трети россиян нет денег на обувь. Читайте про реакцию Кремля.

Глава ГИБДД по Москве ушел в отставку. Его уход связали с ДТП с «Гелендвагеном», в котором уроженец Чечни насмерть сбил женщину с ребенком и скрылся.

«URA.RU» первыми взяло интервью у свердловского вице-губернатора Олега Чемезова после вступления в новую должность. Рассказываем о его первом знакомстве с губернатором, диагнозах коллегам и новых задачах в работе.

За призывы отказываться от вакцинации начнут наказывать. В интернете распространяется множество фейков о прививках. Минздрав будет с этим бороться.

На Урале инвалида первой группы призвали в армию. Парню трудно передвигаться, но врачи признали его годным к службе «по ошибке». Теперь инвалида с матерью вынуждают ехать в другой город, чтобы исправить ситуацию.

И напоследок подборка лучших «Слухов» недели! Из нее вы узнаете, что ГИБДД готовится стать министерством, Рогозин может вернуться в партию «Родина», а губернаторам-долгожителям пришлют «десант».

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