Путину доложили про треть россиян, которые не могут купить себе обувь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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