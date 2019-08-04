03 августа 2019

В США произошел второй массовый расстрел за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт unsplash, американский флаг, флаг сша, стоковое фото, флаг америки, флаг соединенных штатов америки
В США стрелок убил девять человекФото: unsplash/

В американском городе Дейтон, штат Огайо, мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщила полиция города у себя в Twitter.

«Погибли девять человек. 16 получили ранения и были госпитализированы», — написали правоохранители. Стрельба началась в 13 часов по местному времени. Стрелок мертв.

Также в ночь на 4 августа в городе Эль Пасо штата Техас произошла стрельба в гипермаркете Walmart. Погибли около 20 человек. Предполагается, что стрелков было несколько, стражи правопорядка смогли задержать лишь одного.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...