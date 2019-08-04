В США произошел второй массовый расстрел за сутки

В США стрелок убил девять человек
В американском городе Дейтон, штат Огайо, мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщила полиция города у себя в Twitter.
«Погибли девять человек. 16 получили ранения и были госпитализированы», — написали правоохранители. Стрельба началась в 13 часов по местному времени. Стрелок мертв.
Также в ночь на 4 августа в городе Эль Пасо штата Техас произошла стрельба в гипермаркете Walmart. Погибли около 20 человек. Предполагается, что стрелков было несколько, стражи правопорядка смогли задержать лишь одного.
#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019