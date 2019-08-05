Курганские коммунисты пожаловались на кандидата в гордуму от партии «Единая Россия», который якобы срывал их агитацию. Речь идет о действующем депутате Курганской городской думы Александре Емелине.
Видео инцидента разместил на своей странице в Facebook коммунист Сергей Еремин. «Действующий депутат думы 4 августа в 9:30 часов был пойман на том, что лично „зачищал“ листовки с поздравлением жителей округа с Днем железнодорожника своего оппонента, кандидата от КПРФ Артура Пущина», — сопроводил он объяснением видео.
По словам Еремина, позже депутат появился на празднике, организованном коммунистами. «Не просто явился, а приехал в детский парк на велосипеде, где это запрещено. Поогрызавшись на сделанные замечания, долго фотографировал происходящее и в завершение украл шарфик, оставленный помощником звукооператора», — рассказал коммунист о поведении оппонента. Всего, по словам Еремина, в городе было сорвано более тысячи листовок кандидатов в КПРФ.
Руководитель городского избиркома Александр Якушев заявил «URA.RU», что жалоб от кандидатов по этому факту, по его сведениям, пока не поступало. Александр Емелин сообщил, что обрывал у подъездов объявления микрофинансовых организаций. «Я знаю, что жители этих домов страдают от коллекторов, это моя жизненная позиция», — заявил депутат.