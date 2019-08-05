Житель Тюмени устроил погоню за автомобилем ДПС, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел 2 августа на улице Немцова, видео произошедшего разместило издание «72.ru».
«Инспектор, здравствуйте. Тут одностороннее движение, инспектор! Стойте, инспектор, я вас догоню! Сегодня хороший день для пробежечки», — говорит на видео мужчина, догонявший автомобиль ДПС.
Тюменец бежал за автомобилем инспектора несколько сот метров. Однако когда он догнал машину, водитель закрыл окно и проигнорировал все замечания. В итоге тюменец попросил руководство ГИБДД проверить, откуда у этого инспектора служебная машина и форма полицейского. «Если это действующий сотрудник полиции, то требую взять с него объяснение, почему он не исполняет закон о полиции», — говорится в заявлении мужчины. В ответ сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов заверил, что проверит служащего.