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Тюменец устроил погоню за инспектором ГИБДД, нарушившим правила дорожного движения. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Куйбышева - Розы Люксембург с погоней и стрельбой. Екатеринбург, дпс, полиция
Тюменец бежал сотни метров, чтобы сказать инспектору о нарушении (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени устроил погоню за автомобилем ДПС, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Инцидент произошел 2 августа на улице Немцова, видео произошедшего разместило издание «72.ru».

«Инспектор, здравствуйте. Тут одностороннее движение, инспектор! Стойте, инспектор, я вас догоню! Сегодня хороший день для пробежечки», — говорит на видео мужчина, догонявший автомобиль ДПС.

Тюменец бежал за автомобилем инспектора несколько сот метров. Однако когда он догнал машину, водитель закрыл окно и проигнорировал все замечания. В итоге тюменец попросил руководство ГИБДД проверить, откуда у этого инспектора служебная машина и форма полицейского. «Если это действующий сотрудник полиции, то требую взять с него объяснение, почему он не исполняет закон о полиции», — говорится в заявлении мужчины. В ответ сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Евгений Шикунов заверил, что проверит служащего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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