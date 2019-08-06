Тюменский губернатор необычно отметит юбилей области

Губернатор Александр Моор проведет пресс-конференцию 14 августа. Она будет приурочена к 75-летию Тюменской области, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы субъекта. Регион отмечает день рождения в тот же день, когда пройдет пресс-конференция.
Время и место проведения мероприятия пока не определены. Пресс-конференция станет второй для Моора после избрания на пост главы Тюменской области. Первая, состоявшаяся 25 декабря 2018 года, запомнилась присутствием на ней большого количества блогеров, эмоциональными воспоминаниями губернатора о детстве и онлайн-викториной.
Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. Как ранее сообщало агентство, основные праздничные мероприятия пройдут в Тюмени 16 и 17 августа — в частности, в региональной столице ожидается выступление «Хора Турецкого».