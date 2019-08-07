Жителям Заозерного в Кургане грозят новые пробки

В Кургане жителям густонаселенного района Заозерного грозят дополнительные пробки из-за дорожного ремонта на улице Мостостроителей. Сейчас затруднения с движением возникают из-за капитального ремонта моста ЖБИ на проспекте Машиностроителей. Ремонт дороги обещают закончить досрочно до конца августа, передает корреспондент «URA.RU».
«Работы проводятся по нацпроекту „Безопасные и качественные дороги“, в настоящий момент выравнивающий слой уложен на 90%, выполнено барьерное ограждение, сумма контракта более 43 миллионов рублей», — рассказал глава Кургана Андрей Потапов, который приехал проконтролировать ход работ.
Дорожникам предстоит еще уложить верхний слой асфальта. Эти работы, как уточнили в пресс-службе мэрии, будут вестись без полного перекрытия дороги, чтобы избежать транспортного коллапса в районе, где проживает около 100 тысяч жителей.
Мост ЖБИ в Кургане начнут разбирать в августе 2019 года, его ремонт по проекту должен продлиться до 2021 года, однако врио губернатора Вадим Шумков предложил завершить ремонт на год раньше.