Кремль не комментирует поездку Путина без шлема на мотоцикле «Урал» по веской причине

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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Песков не стал комментировать поездку президента без шлемаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отсутствие шлема у главы государства Владимира Путина во время поездки на мотоцикле в Крыму. Полуостров руководитель страны посетил в прошедшие выходные.

«Оставлю без комментария, я был в отпуске в этот момент», — аргументировал свой ответ Песков во время конференц-колла.

На международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное клубом «Ночные волки» в Севастополе Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал». Президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.

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