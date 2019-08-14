Кремль не комментирует поездку Путина без шлема на мотоцикле «Урал» по веской причине

Песков не стал комментировать поездку президента без шлема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отсутствие шлема у главы государства Владимира Путина во время поездки на мотоцикле в Крыму. Полуостров руководитель страны посетил в прошедшие выходные.
«Оставлю без комментария, я был в отпуске в этот момент», — аргументировал свой ответ Песков во время конференц-колла.
На международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное клубом «Ночные волки» в Севастополе Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал». Президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.