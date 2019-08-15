Агитация появилась на улицах города 14 августа Фото: группа «Реальный Ноябрьск», VK

В Ноябрьске (ЯНАО) на асфальте появились призывы голосовать за кандидатов-единороссов в депутаты гордумы. Такого рода продвижение считается запрещенным форматом агитации, но неизвестные еще и дополнили надписи, появившиеся на асфальте, предложив, в частности, «отменить пенсии». Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Агитация за кандидатов от партии «Единая Россия» выполнена в едином стиле с фамилией и подписью ниже «За родной город». Позже горожане сообщили, что к некоторым лозунгам кандидатов добавились новые подписи. Так, например, под изображениями дописали предложения «За повышение цен», «За рост ЖКХ» или «За отмену пенсии». «Единороссы на выборах в Ноябрьске расписали асфальт трафаретами в поддержку своих кандидатов. Избирательная комиссия особо не реагировала. Кто сделал — ума не приложу», — рассказал собеседник «URA.RU».

Получить оперативный комментарий в избиркоме Ноябрьска и в окружном отделении «Единой России» на момент публикации не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

В ЯНАО, как в других регионах страны, 8 сентября пройдут выборы. Жители региона будут избирать депутатов в городские думы, также пройдут довыборы в окружной парламент.

Сообщение о появлении надписи опубликовали 14 августа Фото: группа «Реальный Ноябрьск», VK

Фото: группа «Реальный Ноябрьск», VK

Ближе к обеду к надписям были добавлены другие новые предложения Фото: источник URA.RU