Дело сестер Хачатурян, убивших отца, могут закрыть

Уголовное дело в отношении трех сестер, убивших год назад своего отца Михаила Хачатуряна, могут закрыть. Как рассказал адвокат старшей из сестер Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, девушки получили отказ в возбуждении уголовного дела против их отца, но документе правоохранители подтвердили факты морального и сексуального насилия со стороны родителя.
«Факт насилия доказан и не оспаривается. Мы предполагаем, что в этой связи уголовное преследование должно быть прекращено», — рассказал Паршин телеканалу 360, уточнив, что отказ в возбуждении уголовного дела был формальным: «в связи со смертью подозреваемого».
Адвокат отметил, что слова девушек о сексуальных домогательствах со стороны отца теперь подтвержден материалами дела. Защитники намерены писать жалобу и требовать снять все обвинения с подзащитных. так как они действовали в пределах самообороны.
Ранее следствие установило, что три сестры Хачатурян, убили своего 57-летнего отца летом 2018 года. В ходе расследования было установлено, что мужчина долгое время совершал над дочерьми физическое и моральное насилие. Девушки на следствии рассказывали, что отец «держал их как рабынь, подзывал колокольчиком».