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Житель Кургана решил своими силами отремонтировать тротуар. «Как бы тебя не посадили». ВИДЕО

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Курганец решил сделать доброе дело для соседейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана Владимир Удовик решил своими силами отремонтировать тротуар у дома по улице Радионова, 18. Своими планами он поделился в соцсетях. В комментариях курганцы высказывают опасения, что несогласованные работы могут запретить в мэрии.

«Наш дом не попал в программу по улучшению территории и дома, решил продолжить тротуар до дома по улице Коли Мяготина, 65 вдоль гимназии № 47. Своими силами я завез бордюры, щебенку и срезки асфальта», — рассказал Владимир Удовик. Он добавил также, что нашел единомышленников, которые ему помогают.

Комментаторы одобрили начинание курганца и даже предложили поучаствовать в ремонте, но нашлись и такие, кто выразил опасения. «Как бы тебя за это не посадили», — написал Антон Алябышев. «Официально письмом уведомили администрацию города? Иначе могут и демонтаж заставить делать. Плюс штраф», — предупредил Андрей Князь. Также комментаторы напомнили о ситуации, когда в Курганской области егерь из Челябинска своими силами построил дорогу, за которую ему назначили миллионный штраф.

В пресс-службе мэрии Кургана пообещали дать оценку действиям курганца в ближайшее время.

История Ихтиандра Шарипова прогремела на всю страну в конце 2017 года. Иван Ургант заявил в своем телешоу, что егерь помог государству. Однако в управлении Россельхознадзора по Зауралью сочли, что действия егеря нанесли ущерб плодородным землям. Суд оштрафовал Ихтиандра Шарипова на 2,5 млн рублей. Благодаря общественному резонансу позже решение отменили.

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