Зеленский определился с кандидатом на пост премьер-министра Украины

Владимир Зеленский готов назначить премьером своего соратника Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить парламенту назначить заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром. Соответствующую информацию распространили украинские СМИ.

«Премьером будет Гончарук, это решено уже почти на 100%. Сейчас чиновник активно входит в курс дела и сопровождает Зеленского в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам», — сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении украинского лидера.

В администрацию президента Украины Гончарука привел руководитель офиса Андрей Богдан, собеседники издания отмечают, что у них хорошие отношения. Гончарук является профессиональным юристом, ранее он много работал в структурах, финансировавшихся Евросоюзом. Это, по мнению Зеленского и его соратников, должно помочь чиновнику выстроить адекватные отношения с ЕС.

Ранее Гончарука в числе основных кандидатов на должность премьер-министра Украины называл олигарх Игорь Коломойский, которого считают «серым кардиналом» украинской политики. Другим претендентом на пост премьера бизнесмен назвал исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. И Витренко, и Гончарук, по мнению украинских политологов и журналистов, являются фигурами, полностью подконтрольными Коломойскому и его команде.

Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и «новое лицо». По словам Зеленского, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике», отмечает агентство Nation News.