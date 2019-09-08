В избиркоме рассказали, куда делся бюллетень зауральца, умершего на выборах

Умерший на избирательном участке 90-летний житель Курганской области получил бюллетень, но не успел проголосовать. Этот бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов, заявил председатель региональной избирательной комиссии Валерий Самокрутов.
«К сожалению, произошел трагический случай на избирательном участке в Целинном районе, деревня Луговая. Избиратель 1929 года рождения получил бюллетень, расписался, и ему стало плохо», — рассказал Самокрутов. По словам председателя облизбиркома, родственники предлагали пожилому зауральцу организовать голосование на дому, но тот категорически отказался, заявив, что сам пойдет на избирательный участок.
Скорая помощь приехала на участок менее чем за 10 минут. «К сожалению, медики только смогли констатировать смерть 90-летнего избирателя», — добавил Самокрутов.
Председатель облизбиркома отметил, что избирательная комиссия на участке действовала в соответствии с законом: «Так как он не успел проголосовать, данный бюллетень укладывается в конверт и опечатывается». Бюллетень не будет участвовать в подсчете голосов. Этим объясняется разница между количеством избирателей, принявших участие в выборах, и количеством проголосовавших.
О смерти зауральца на избирательном участке в Целинном районе ранее сообщало «URA.RU». В регионе 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. В частности, жителям Зауралья предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.