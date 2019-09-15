Протестные акции повлияли на зарплату полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости выходных:

Полицейские жалуются, что им перестали оплачивать переработки. Из-за этого рядовые сотрудники не только уходят со службы, но и в прямом смысле умирают. Есть мнение, что проблема обострилась после многочисленных протестных акций в Москве. Начальство разводит руками: говорят, на оплату переработок бюджетных денег в этом году не выделяли.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов решил, что делать с квартирой, которую в расследовании показывал лидер «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Чемезов уверяет, что жилплощадь не стоит тех денег, в которые ее оценили.

Один из самых молодых губернаторов в России сказал россиянам не надеяться на пенсию. По его мнению, людям с молодого возраста нужно откладывать деньги на старость. Между тем, в ПФР рассказали, в каких случаях россиянам могут уменьшить выплаты. Оказалось, каждому пятому гражданину не хватит баллов, чтобы накопить на пенсию.

Компанию «Газпром» уличили в продаже газа самой себе. Спрос на российское топливо в Европе значительно упал, поэтому предприятие пошло на небольшую хитрость.

Цены на гречу в ближайшее время могут увеличиться. А вот стоимость пшена и риса, наоборот, снизится. Рассказываем, как и почему изменятся цены на популярные крупы.

Сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Онколог оценил шансы Заворотнюк выжить с ее диагнозом, а нейрохирург рассказал, как выявить такую болезнь — три основных симптома.