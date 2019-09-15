14 сентября 2019

Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк, по сообщениям СМИ, находится в комеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить её к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов», — передает telegram-канал Mash.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк находится в реанимации из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало, и доктора ввели ее в медикаментозную кому, напоминает Nation News. Сейчас состояние актрисы таково, что ей противопоказана операция. Отмечалось также, что врачи прекратили активно лечить Заворотнюк.

При этом концертный директор актрисы Стас Христов в разговоре с RT болезнь актрисы не подтвердил.

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