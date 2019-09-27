В центре Кургана вандалы испортили новую подсветку

Новая подсветка в центре Кургана пострадала от рук вандалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Неизвестные сломали несколько фонарей новой подсветки, установленной в сквере Высоцкого в центре Кургана. Фотографиями испорченных осветительных приборов курганцы делятся в соцсетях.

«Кто-то не может просто пройти мимо. У сквера Высоцкого сломали недавно установленные столбики с подсветкой», — говорится в сообщении группы «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Публикация вызвала возмущение среди местных жителей. «Изверги, неужели самим не стремно», — написала пользователь Валентина Савельева. «У себя дома они тоже, видимо, все сносят», — предположила Ирина Алексеева. В пресс-службе администрации города пообещали разобраться с ситуацией и прокомментировать ее позже.

Курганцы предположили, что та же самая участь ожидает и другие территории города, которые благоустраивают в этом году. В качестве одной из мер по пресечению подобных актов вандализма они видят установку камер наблюдения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что проблемы вандализма на благоустроенных территориях возникают в Кургане уже не в первый раз. Так, в парке Победы, где ведется реконструкция, вандалы уже успели сломать новую скамейку. В августе неизвестные испортили фасад дома барона Розена — объекта культурного наследия федерального значения, в котором завершался многолетний ремонт. Чаще всего от рук вандалов в Кургане страдают новые остановочные комплексы.