Максим Галкин приехал в тюменский роддом

Максим Галкин оценил тюменский роддом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный артист Максим Галкин перед концертом, который состоится в Тюмени вечером 30 сентября, отправился в частный роддом «Мать и дитя». Об этом комик сообщил в сторис своего Instagram.

«Я пока не собираюсь рожать, но не мог не посмотреть, как здесь все обстоит здорово», — отметил юморист Галкин. После этого он сообщил, что сразу же выезжает на концерт в ДК «Нефтяник».

Артист проведет в столице «тюменской матрешки» совсем немного времени. Сразу же после выступления он отправится в Омск, где 1 октября у него запланирован концерт. «Извините, комментариев не будет, нет времени», — ответил по личному телефону Галкина журналистам «URA.RU»

Ранее агентство сообщало, что Максим Галкин опубликовал обращение против приговора актера Павла Устинова, которого осудили на три года колонии общего режима. Сегодня приговор в отношении молодого человека был пересмотрен, его осудили на год условно.