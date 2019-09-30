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Максим Галкин приехал в тюменский роддом

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин оценил тюменский роддомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный артист Максим Галкин перед концертом, который состоится в Тюмени вечером 30 сентября, отправился в частный роддом «Мать и дитя». Об этом комик сообщил в сторис своего Instagram.

«Я пока не собираюсь рожать, но не мог не посмотреть, как здесь все обстоит здорово», — отметил юморист Галкин. После этого он сообщил, что сразу же выезжает на концерт в ДК «Нефтяник».

Артист проведет в столице «тюменской матрешки» совсем немного времени. Сразу же после выступления он отправится в Омск, где 1 октября у него запланирован концерт. «Извините, комментариев не будет, нет времени», — ответил по личному телефону Галкина журналистам «URA.RU»

Ранее агентство сообщало, что Максим Галкин опубликовал обращение против приговора актера Павла Устинова, которого осудили на три года колонии общего режима. Сегодня приговор в отношении молодого человека был пересмотрен, его осудили на год условно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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