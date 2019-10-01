В Зауралье по вине пожарных сгорел дом

Пожарные приехали на место слишком поздно, уверяет жительница деревни (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница курганской деревни Лукино Кетовского района пожаловалась, что по вине пожарных в населенном пункте сгорел дом. По ее данным, это произошло из-за отсутствия бензина на ближайшем пожарном посту в селе Колесниково.

«Рано утром 26 сентября в деревне Лукино случилось несчастье — сгорел новый большой дом. А всего этого могло и не быть, если бы вовремя приехала пожарная машина», — написала в группе «Курган» в соцсети «Одноклассники» Юлия Волкова. Она уточнила, что пожарные машины из города приехали лишь спустя два часа. «На следующий день я позвонила в сельсовет спросить, в чем причина, на что мне ответили, что не было бензина в пожарной машине! Нет главы сельсовета, некому получить деньги в подотчет», — объяснила она ситуацию.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области не ответили на звонок корреспондента. Глава Кетовского района Владимир Архипов заявил, что информация неверная. «По официальной сводке сигнал о пожаре поступил на пульт в 5.10 утра, а в 5.28 уже началось тушение. Локализация пожара была организована через 10 минут силами Колесниковского МПО», — прокомментировал он. Также Архипов уточнил, что на должность главы сельсовета объявлен конкурс, прием документов идет до середины октября.