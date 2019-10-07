Курганские больницы ждет проверка после имитации диспансеризации

Прокуратура выявила нарушения в больницах, но в департаменте здравоохранения об этом не знали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский департамент здравоохранения заставит руководителей медучреждений объясниться после формального проведения диспансеризации. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.

«В настоящее время запрошены объяснительные с руководителей учреждений», — говорится в сообщении замдиректора департамента Елены Островских. Она отметила, что о прокурорской проверке, которая и выявила диспансеризацию «для галочки», депздраву стало известно из новости «URA.RU».

«Информация о проведении прокуратурой проверок в медицинских организациях в департамент не поступала», — уточнила Островских. Объяснительные и результаты проверок ведомство проверит на комиссии по коррупции и примет меры.

Ряд больниц в Курганской области проводил диспансеризацию населения без положенных исследований и анализов. В поле зрения областной прокуратуры попали больницы в 11 районах и в Кургане.