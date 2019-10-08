В Зауралье появились остановки, которые может сдуть ветром

Металлические остановки не закреплены и могут упасть при сильном ветре Фото пресс-службы администрации Кургана

Новый остановочный комплекс в микрорайоне Зайково вызвал опасения у курганцев. Горожане беспокоятся, что первый же сильный ветер сдует остановку. Об этом жители пишут в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе администрации Кургана.

«В Зайково привезли и бросили всё, не укрепили. Ветер посильнее, и остановочный комплекс перевернет», — написала Надежда Смирнова. «А ее не снесет при сильном ветре?!» — поддержал сомнения Василий Зорин.

Руководитель пресс-службы администрации города Елена Бессонова в разговоре с «URA.RU» предположила: «Работы наверняка еще не выполнены до конца».

«Новые остановки появятся на улицах Дзержинского, Пушкина, Бурова-Петрова, в микрорайонах Зайково и Рябково. На проспекте маршала Голикова (во втором и третьем микрорайонах) поставят стеклянные остановки. После завершения ремонтов новые павильоны установят на Шадринском тракте, автодороге Курган-Садовое, улице Мостостроителей и проспекте Конституции», — сообщил глава города Андрей Потапов на своей странице «ВКонтакте».

Последние летние штормы срывали остановки в городе и на трассе, гнули их металлические стенки. При этом курганцы мечтают об «умных остановках» с обогревом и раздвижными дверями.

Обновлено в 12.05:

Руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова уточнила, что работы по монтажу остановок еще идут. Ни один объект заказчик — мэрия — не принимал. «На монтаж остановки в Зайково обратим особое внимание. По окончании работ попросила исполнителя выслать фотографии».